INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, millist värvi autosid eestimaalased eelistavad

Kui maailmas on kõige eelistatum auto värvitoon valge, siis meie autoomanikud on oluliselt süngemad, ning kõige populaarsem värv on hoopis must.

Must on väga soliidne ja maskuliinne värv, kuid näitab välja vähimagi mustuse. Lisaks kütab päikeseline ilm salongi kuumaks. Nii et tegemist on küll kõrgelt hinnatud tooniga, kuid selle praktiline väärtus on kõige väiksem. Milliseid värve eestimaalased veel eelistavad ning kas erksad värvid nagu kollane, sinine ja roosa on oma populaarsust vähendanud või hoopis suurendanud, saab vaadata graafikust.