INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata viimaste aastate suurima kassatuluga Eesti filme!

Eesti filmidest kuulub absoluutne kassatulu rekord Klassikokkutulekule, mis purustas mullu miljoni euro piiri. Igal aastal tehakse Eestis aga ka palju selliseid filme, mis teenivad vaid mõnituhat eurot.

TOP-i vaadates paistab silma, et suurima tulu teenijate hulgas on üheksa mullust, seitse 2015. aasta ja vaid neli 2014. aasta filmi. Siin võib välja tuua erinevaid põhjuseid - esiteks muidugi üldine hinnatõus. Teisalt on aga kinoketid viimasel ajal saanud kurikuulsaks oma suurte piletihinna tõstmistega.