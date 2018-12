INTERAKTIIVNE VÕRDLUS | Kui palju erinevates riikides keskmise palga eest endale bensiiniliitreid lubada saab?

Parema pildi saamiseks kogusime kokku andmed erinevate riikide mootoribensiini 95 ( või riigi levinuim bensiin) liitri hinna ning keskmise netopalga (summa mis jääb inimesele kätte pärast maksude tasumist) kohta. Nende näitajate põhjal arvutasime välja, kui mitu liitrit mootorikütust kuupalga eest osta saab.

Arvutustest selgub, , et konkurentsitult kõige rohkem saab kuupalga eest kütuseliitreid Qataris- tervelt 5810.

Järgnevad Araabia Ühendemiraadid ja USA, kus liitreid saab vastavalt 4069 ning

3944.

Rootsis ja Soomes on keskmise palga eest võimalik tankida vastavalt 1580 ja 1508 liitrit.

Kõige kallim on bensiiniliiter Hong Kongis, kuid sealse keskmise palga saaja saab osta 1166 liitrit mootorikütust.

Eestis on see kogus 776 liitrit. Teisi Baltimaid siiski edestame: Leedus on see 621 ning Lätis 534 liitrit.

Mootorikütuste hinnad on 26. novembri seisuga ehk Eestis on liitri hinnaks 1,3 eurot, mis tänaseks on juba natuke langenud. Aga üldpilt on olemas.