Interpol otsib taga Taani ministeeriumi endist töötajat, keda kahtlustatakse hiiglaslikus pettuses

Ministeerium andis täna teada, et on avastanud 111 miljoni Taani krooni ehk 17 miljoni dollari suuruse pettuse, mille viis läbi üks töötaja aastatel 2002-2018.

Prokurör Morten Niels Jakobsen ütles, et tegemist on äärimselt tõsise juhtumiga. "Kahtlustatav on tõenäoliselt Taanist lahkunud ning me kasutame rahvusvaheliste partnerite abi, et teda tabada," ütles ta.

Viimasel ajal on Taanis tulnud päevavalgele mitmed skandaale, mis viitavad korruptsiooni ulatuslikkusele riigis. Üks nendest on Danske panga ümber toimuv.