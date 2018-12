INTERVJUU | Coopi juht: loodan, et uus valitsus suudab päitsed pähe panna kohati väga ülekäte läinud ametnikele

Kõige parem uue aasta kingitus olekski, kui meie riigis tehtaks asju ainult põhjendatult ja mõistuslikkusest lähtudes – igale seadusele peab eelnema põhjalikult läbiarutatud mõjuanalüüs, mis tehtud mitte vaid linnukese pärast formaalselt aga ka sisuliselt ja mille juures kuulatakse lisaks ametnike endi sõpradele ka turuosalisi ja teadureid.

Kas kaubandusturul jätkub senine hoog?

Toidu- ja esmakaupade turul mingit liiga suurt hoogu tegelikult olnud ei ole. Kui vaadata turu kasvu, siis 2018. aastal on see seni olnud 10 kuu arvestuses kokku vaid 2,87%. Suur negatiivne mõju on kindlasti olnud piirikaubandusel ja ka Soome turistide ärakukkumisel.

Teisalt on selgelt näha, et toidukaubanduses on tükimüügi lagi juba sisuliselt läbitud – kahaneva rahvaarvu, väheneva ostujõulise turistiarvu ja piirikaubadnuse tingimustes on kasv tulnud peamiselt vaid inflatsiooni tõttu. Piima, leiba ja sinki pole rohkem kodudesse ostma hakatud, pigem eelistatakse aina enam väljas süüa või „3 eurost kohvi“ juua.

Kas tulevat aastat vaatate optimistlikumalt kui tänavust või on aeg hakata arvestama kitsamate aegadega?

Me oleme loomu poolest optimistid ja usume, et ka kitsamatel aegadel on võimalik hästi hakkama saada, kui olla nutikad ja teha väga palju tööd. Selge on see, et lähiaastatel konkurents turul ainult kasvab ja meeles tuleb pidada, et välisomanduses konkurentide emafirmad on kõik kordades suuremad kui Eesti turg kokku. Seepärast otsime pidevalt võimalusi, kuidas konkurentide suurusest tulenevad eelised elimineerida. Ja loomulikult tuleb sellest tulenevalt paljusid asju hakata tegema teisiti kui seni – see puudutab nii kaupade sisseostu kui ka sisemisi protseduure.