INTERVJUU | Danske Banki juht: me ei välista hilisemas faasis müüke

Praegusel hetkel ei ole klientidel vaja midagi ette võtta, kuna pole veel otsuseid, kuidas järk-järguline teenustest loobumine aset leiab. Seetõttu anname klientidele teada, et muudatused leiavad aset, kuid nad ei pea koheselt midagi ette võtma. Jätkame klientide teenindamist olemasolevate kohustuste piires. Kõik teenused ja lepingud kehtivad edasi.

Me võtame klientidega ühendust kohe, kui on selgeks saanud täpsemad detailid. Informeerime neid muudatustest ette võimalikult varakult, st mitte vähem kui 60 päeva enne muudatuste jõustumist.

Põhjamaade klientide tütarettevõtted ja rahvusvahelised korporatsioonid ei tunneta koheselt mingeid muudatusi. Tulevikus võimaldavad muudatused meil pakkuda neile klientidele veelgi paremat ühtset riikideülest teenindust, paremaid tooteid ja lahendusi.

Kohalikust ärist väljumiseks oleme kaalunud erinevaid võimalusi. Oleme jõudnud seisukohale, et loobume siinsest ärist järk-järgult. Samas ei saa me ka välistada müüke hilisemas faasis.

Danske Bank Eestis on hetkel 5400 äriklienti ja 3100 privaatpanganduse klienti.

Kas Danske finantsturgude üksus Eestis jätkab Tallinnast kundede teenindamist või viiakse see Kopenhaageni või kuhugi mujale?

Loe veel

Jätkame klientide teenindamist, seda ka Danske Bank Marketsi üksuse vaates.

Kas tegevuse kokkutõmbamise põhjuseks on varasemad vajakajäämised rahapesu ja terrorismi tõkestamisel või pole Balti turud üldse enam Danskele olulised?

Ei, otsus on strateegiline ja seotud sellega, et Danske Bank Group tervikuna on järjest enam keskendunud klientide teenindamisele Põhjamaades. See otsus peegeldab just seda ja just seetõttu jätkame Baltikumis Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisega.

Kas Lätis-Leedus teeb Danske sama ainult selle erinevusega, et Leedus jätkavad grupi jaoks tööd teeninduskeskused?

Muudatused puudutavad kõiki Danske Banki filiaale Baltikumis. Me säilitame kohaliku esindatuse ja pakume teenust Põhjamaade klientide tütarettevõtetele ja rahvusvahelistele korporatsioonidele. Lisaks on meil jätkuvalt Leedus teenustekeskus, kus töötab rohkem kui 2200 töötajat.

Kui palju on Danskes Eestis praegu töötajaid ja palju jääb järgi muudatuste tegemise järel?

Danske Bank Eestis on 353 töötajat. Aja jooksul vähendame oma Baltikumi äritegevuse mahtu ja töötajate arvu. Praegusel hetkel ei saa me veel öelda kui paljusid töötajaid ja millal see puudutab. Tulevase töötajaskonna suurus ei ole veel kindlaks määratud.

Danske on olnud aastaid Eestis turuosaliider kohalike omavalitsuste finantseerimisel. Kas need kliendid ei ole kah enam panga fookuses?

Panga fookuses on edaspidi vaid Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja tugeva Põhjamaade esindatusega rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamine.