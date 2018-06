Intervjuu eile põlenud maja arendajaga: maja seisab püsti ja ei põlenud maha, eks? Selle saab taastada

Eile põlenud Volta Loftide hoone ehituse peatöövõtja oli Metropoli Ehitus AS, mis on arendaja Endoveri tütarfirma. Mõlema ettevõtte juhatuses istuv Oliver Makko käis täna kohapeal hoonet seest vaatamas, kuid paraku ei saa ta enne eskpertiisi lõppu öelda, mis olukord neile seal täpselt vastu vaatas.

Mis seisus hoone on?

Praegu on vara öelda. Ekspertiis näitab, kui suured ja ulatuslikud kahjud on. Las eksperdid toimetavad.

Sel suvel pidid esimesed inimesed juba majja kolima. Nüüd lükkub see edasi. Kui kauaks?

Arusaadavalt lükkub kolimine edasi. Enne peab tegema analüüsi ja siis panema paika uued tärminid.

Kuulduste järgi algas tuli katuselt, kus toimusid ehitustööd.

Seda peab samuti uurima, mina seda kinnitada ei saa.

Arendajad tavaliselt kindlustavad kogu maja.

Jah, loomulikult on kindlustus olemas. Maja taastatakse kenasti.

Kui palju kortereid oli majas müüdud või broneeritud?

Umbes pooled.

Kas neil inimestel, kes on majas pinna ostnud on nüüd võimalik lepingust taganeda?

See on edasise analüüsi küsimus. Me ei ole sellesse faasi veel jõudnud. Väga värske on kogu asi. Peame seda klient-kliendi kaupa vaatama.

Milliseid korruseid tuli puudutas?