INTERVJUU ja FOTOD | Tallinn saab täna uue kaubanduskeskuse. Mida uut see pakub? Kui palju keskusi veel turule mahub?

Täna pärastlõunal avab uksed Nautica kaubanduskeskus. Võib öelda, et tegu on uue keskusega ehkki tegelikult asub see varem Norde Centrumina tuntud keskuse asemel. Uus on nii nimi kui ka kogu keskus ise. 18 500 ruutmeetril avab uksed ligi 60 kauplust ja söögikohta. Ärileht rääkis keskuse haldaja Capfieldi juhatuse esimehe Ruben Gornischeffiga keskusest ning kaubandusturust üldiselt. Kinnisvaraturul on ju ikka ja alati kaks peamist küsimust - kas on buum ja kuidas meile siia Eestisse küll nii palju kaubanduspinda ära mahub? Lisaks toome ära Tallinna suuremate kaubanduskeskuste haldajate käibeedetabeli, millest on näha, kellel läks 2016. aasta hästi, kellel nirumalt. Etteruttavalt võib öelda, et kaubanduskeskuste äripirukas on õige magus ja mahlane.