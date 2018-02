INTERVJUU | Maximas on piimatoodete kampaaniahinnad pigem langemas

“Müügihinnad sõltuvad turul toimuvast,” ütles Maxima Eesti kommertsdirektor Kristina Mustonen.

Kes siis riisub piimalt koore - kas jaekaupmehed või piimatöötlejad?

Lühidalt: Piima väljamüügihinnas mängivad rolli väga mitmed komponendid peale kokkuostuhinna enda. Suurim mõju tuleneb ülemaailmsest turuolukorrast piimasektoris ja maailmas nähtuvast nõudlusest juustu ja või järgi, mida imporditakse peamiselt EL-ist.

Kas poodides on piima hind kuidagi muutunud?

Kui rääkida piima hindadest üldiselt ja sellega seonduvatest muudatustest, siis statistikaameti kinnitusel on viimase kahe aasta jooksul ehk võrreldes detsembrit 2017 detsembriga 2015 tarbijahinnaindeksi muutusele suurimat mõju avaldanud toit- ja mittealkohoolsed joogid. Kui tarbijahinnaindeksi muutus sel perioodil oli 5,7%, siis toit ja mittealkohoolsed joogid on selle ajaga kallinenud 8,8%. Viimati nimetatu suurimaks mõjutajaks olid piim, piimatooted ja munad, mis on viimase kahe aasta jooksul kallinenud ligi 13%.

Kas poodide piima ja piimatoodete sisseostuhind on viimasel ajal märkimisväärselt muutunud?

Mis meie jaoks on tähtis, siis on see pakkuda meie ostjatele võimalust hinnavõiduks. Jätkame fikseeritud hindadega toidu- ja esmatarbekaupade pakkumist. Näiteks on meil püsivalt soodsate hindadega valik ka neis kategooriates, kus statistikaameti kinnitusel on hind jätkanud kasvamist (piim, piimatooted ja munad). Piim on üks põhilisemaid kaupu, mis ostukorvi oma tee leiab, seega on oluline ostjale võimaldada head hinda, et seda tarbida jõutaks. Kokku on meil võimalik valida 30 erineva piima vahel.

Sisseostuhindadest lähemalt, siis nii nagu algul juba öeldud sai - kauplejana sõltume sellest, mis toimub turul ja kuidas reageerivad turul toimuvale piimatöötlejad. Mida meie hetkel näeme on kõrgema piimarasva sisaldusega toodete hinnakasv. Viimati märgitu osas leiame kindlasti kauplustes võimaluse pakkuda kampaaniahindu.

Mõned näited kampaaniahindadest:

Saaremaa või 82% tavahind oli mullu novembris ja detsembris 2,25€. Kampaaniahind 1,99€ Praegu on tavahind riiulis 1,99€ ja kampaaniahind 1,59€. 500g viilujuust oli kampaaniahinna raames 2,85, praegu on hind 2,49€ ja näeme, et hind langeb veel.