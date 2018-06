INTERVJUU | Rahakotid muutuvad üleliigseks: varsti saab nii telefoni kui ka spordikellaga poes maksmisest uus reaalsus

Tõnu Vanajuur oli varem Vene rahapesuskandaali sattunud Danske panga Eesti filiaali ettevõtte panganduse direktor ja panga välisklientide osakonna juht. Aprillis Danskest lahkunud mees on sellest ajast ennast käratult Wallesteri finantsjuhi kohal sisse seadnud.

Hiljuti sai Wallester uueks makseteenuste vahenduspakkujaks Liisi järelmaksukaardile, aga suuri plaane on sel ettevõttel teisigi.

Vanajuur räägib intervjuus Ärilehele muuhulgas sellest, et traditsioonilised end-to-end ärimudelid, mis tänaseni on istunud pankade käes, hakkavad katki minema, sest kliendid ehk kaardi valdajad ja lõppkasutajad tahavad saada kaasaegseid maksevahendeid. "Nad võib-olla ei taha kogu aeg plastikkaardiga ringi joosta, vaid tahaksid, et neil oleks maksevahend hoopis mobiiltelefonis ja nad saaksid seelega NFC(telefonimakset võimaldav tehnoloogia) kujul poes maksta, sest rahakott võib koju jääda, aga telefon on ju kogu aeg kaasas. Või kui lähed hoopis õhtul sporti tegema, siis on sul spordikell käel ja ei taha võib-olla telefonigi kaasa võtta. Võib-olla saad sõbraga kokku, tahaks ühe kohvi teha, siis spordikellale laetud makseandmetega saaksid selle makse ära teha."