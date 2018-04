INTERVJUU | SEB panga juht: ka maakohtades ulatub võõrtööjõu osakaal juba 10-15 protsendini. See on märgiline muutus

SEB juht Allan Parik rääkis usutluses Ärilehele, et lisaks teaduspõhisele ja insenertehnoloogilisele haridusele tuleks tänases maailmas panustada oluliselt rohkem ka disaini-, ja turundusharidusse. Tarku ja häid asju oskavad paljud teha, kuid need peavad ka kliendile meeldima. Lisaks ütleb Parik, et enamus halbu otsuseid tehakse headel aegadel.