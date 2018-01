InterXion: õigel ajal kullasoonele jõudnud Hollandi firma andmekeskuste teenuste äris

InterXion on Hollandi firma, millel on üks suur pluss: ta tegutseb tohutult kasvavas äris.

Kui arvestada tegevusharu suurust, siis on InterXioni 4 miljardi eurosel turuväärtusel veel kõvasti kasvuruumi, kirjutab Äripäev.

InterXion pakub nimelt andmekeskuse teenuseid (nn data center colocation) ning on tänaseks tõusnud oma vallas Euroopa üheks juhtivaks tegijaks.

Potentsiaalist annab tunnistust seegi, et investorid on aktsia üles ostnud kallitele väärtuskordajatele vaatamata.

Kõige huvitavam on loomulikult see, kust ettevõtte raha tuleb. InterXionil on 11 riigi 13 linnas asuva 48 andmekeskuse kaudu üle 1700 kliendi.

