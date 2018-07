Intressid signaliseerivad majanduslangust aasta-kahe pärast

Antud hoiatus on aktuaalsem USA kui Euroopa kohta, kuna viimane on sabas sörkija rollis. USAs on majanduskasv tugevam, tööpuudus on ülimadalad neli protsenti ja USA keskpank on juba mitmel korral intressimäära tõstnud. Euroopas on mitmetes maades tööpuudus jätkuvalt kõrge ning Euroopa Keskpank hakkab ehk kõige varem tuleva aasta suvel intressitaset tõstma. Sellega on Euroopa Keskpank intressitsükli osas jäänud USA keskpangast kolm kuni neli aastat maha.

USA varahaldusfirma Pimco peaökonomist Joachim Felsi arvates on see majanduslanguse hoiatus. USA keskpanga juhi Jerome Powelli arvates ei näita see mitte midagi. Deutsche Banki New Yorgi ökonomist Torsten Slok hoiatas, et see viitab USA majanduskonjuktuuri ülekuumenemisele.

Kõikvõimalikud variandid on laual.

Jens Wilhelm Union Investmentsist arvab, et tulevik võib klassikalise mustrina välja joonistuda, mida USAs võib juba praegu märgata. USA majandusel on hoog sees, USA keskpank kardab majanduse ülekuumenemist ja tõstab liiga kiiresti intressi, mis siis jälle majanduse langusesse viib. Sellise stsenaariumi lahtirullumisel võib USA 2020. aastal jõuda majanduslanguseni.

Loe veel

„USA võlaintressikurv on ohtlikult lähedale jõudnud signaali saatmisele, mis viimasel poolesajal aastal on usaldusväärselt majanduslangusi on ennustanud,“ teatas Commerzbank.

Felzi sõnul pole tagurpidi intressikõverast paremat majanduslanguse indikaatorit.