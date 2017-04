Investeerid kulda? Võib olla peaksid hoopis kauplema

Kulda investeerijate kasumiteenimisvõimalused järgmisel viiel aastal on üsna napid, leiab üks maailma tuntumaid kullastrateege, Wells Fargo analüütik John LaForge. Tema sõnul on aga samal ajal kullaga kaubeldes kasumi teenimine täitsa võimalik.

Aastaid kulla hinna liikumist börsil jälginud LaForge ütles intervjuus Barronsile, et kulla hind tõuseb üldiselt kolmel puhul: kui aktsiad on hinnatud perfektsel tasemel, kui võlakirjad lähevad karuturule tõusvate intressimäärade tõttu ning kui USA föderaalreserv Fed intresse tõstab. Praegu võiks kulla hinna tõusu kasuks töötada neist tegureist kolmas - Fed on asunud tasapisi intresse tõstma.

Kuid Fedi intresside tõus on LaForge'i sõnul liiga aeglane, pealegi tühistab selle mõju hoopis suurem mõjutaja: toorainete karuturg. "See tüütu toorainete karuturg, mis hakkas 2011. aastal ja võib kesta veel aastaid," ütles analüütik. "Me pakume, et selle karuturu järgijäänud osa sisaldab palju lühiajalisi hinnakõikumisi."

LaForge'i hinnangul kaupleb kuld aasta jooksul väikeses hinnavahemikus, kõikudes 100 dollari jagu untsist. Viie aasta perspektiivis hindab ta, et kulla hind võib kõikuda vahemikus 1050 dollarit ja 1400 dollarit. Seega, need investorid, kes ootavad, et kulla hind tõuseks suurelt, võivad hoopis pettuda. Aga need, kes kullaga selle liikumisvahemikus kauplevad, võivad kena kasumi teenida.

Wells Fargo analüütiku sõnul on kulda investeerijatel pigem tähtis teada, millises faasis on parasjagu tooraineturg, mitte seda, kuhu dollar suundub või mida inflatsioon teeb. See tähendab: kuld on tooraine, mitte enam valuuta.

"See on paljudele investoritele üllatus, enamik inimesi ei mõtle toorainehindadest. Toorainehinnad liiguvad hoopis teistmoodi kui aktsiaturg ning neil on komme tõusta kõigil korraga, ühtse perena. Kuld on küll iluduskuninganna, aga päeva lõpuks on ta toorainete perekonna üks nõbudest ning kui perekonnas on haigus, on ka kuld haige," rääkis LaForge Barronsile.

Kuna kuld kaupleb praegu 1250 dollari juures untsist, seega 200 dollarit kõrgemal kui LaForge ennustatud vahemiku miinimum ja vaid 150 dollarit madalamal kui selle maksimum, arvas analüütik, et inimesed ei peaks kulla osa oma portfellides praegu suurendama. "Kui tavalises portfellis võiks 5% olla kulda, siis praegu ütleks pigem, et 3%," sõnas ta.

Erinevate kullaga seotud varaklasside, nagu näiteks kullakaevanduste aktsiate ja füüsilise kulla vahel valides soovitas LaForge investeerida pigem mõnda kullaga seotud fondi. Samas tunnistas ta, et natuke füüsilist kulda võib varuks olla, ka temal on.

"Mulle on alati tundunud mõistlik omada natuke päriskulda ja mul on natuke kulda, mida ma hoian panga varalaekas," rääkis ta Barronsile. "Kas ma usun, et me jõuame kunagi punkti, kus ma pean neid münte kasutama rahana, vahetuskaubaks? Ma tõesti loodan, et mitte. Aga see on nagu kindlustus. Me kindlustame autosid ja oma elu. Kunagi ei tea, mis juhtuda võib."