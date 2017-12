Investeerimisguru: krüptorahad on vaeste spekulatsiooniobjektiks

Võrreldes rahva isuga krüptorahade järgi pole entusiasm aktsiates üldse võrreldav, kirjutas investeerimisalase uudiskirja Gloom, Boom & Doom autor Marc Faber.

Ta tõi võrdluse oma kodulinnast Taist Chiang Maist, kus ta ostis 17 aastat tagasi maja.

„Ma olen kohtunud Chiang Mais kolme seal elava uudiskirja tellijaga,“ kirjutas Faber. "Eeldatavasti on neil aktsiaid ja teisi investeeringuid. Lisaks olen ma kohanud veel umbes viie kohalikuga, kes võib olla investeerivad ka mujale kui kinnisvarasse. Seetõttu võib julgelt väita, et valdav osa inimestest Chiang Mais ei oma mingisugust kokkupuudet ei aktsiate ega võlakirjadega.“

Ta jutustas, kuidas pool aastat tagasi hakkasid inimesed rääkima bitcoinist. Ta lisas, et nüüd on kõik moel või teisel krüptorahadega seotud.

„Chiang Mais on külluses kõnekeskuseid ja tarkvaraarendajaid, kus on leival madalapalgalised lumehelbekesed,“ kirjutas Faber. „Ja nüüd ühtäkki kõik need vähese rahaga inimesed spekuleerivad ühe või teise krüptorahaga. Kahe kuu eest osalesin Hongkongis suurel investeerimiskonverentsil. Lõunalauas oli põhiliseks jututeemaks bitcoin.“

Viimati nägin ma nii laialdase rahva osalusega mulli 1978-1980 hõbeda- ja kullaturul, meenutab ta. Siis kauplesid suured ja väikesed investorid kogu maailmas 24 tundi ööpäevas Londonis kulda ja hõbedat.

Loe veel

Kaasaajal on bitcoin ja teised krüptorahad pälvinud avalikkuse tähelepanu, nagu kirjutas Arne Wolframm septembris kui bitcoin maksis vähem kui 2700 dollarit, et me võime olla vaid kord meie eluajal toimuva investeerimismaania varases faasis, kuhu tõmmatakse sisse kogu maailm.

„Mina armastan seda maaniat,“ seletas Faber. „See on ühe varaklassi jõuline tõusev turg, mida ei saa ei Donald Trump ega Janet Yellen oma teeneks lugeda. Keskpankade loodud liiglikviidsus ei liigu reaalmajandusse, vaid värskelt loodud uude elektronilisse varaklassi, mis toob kaasa mõne üksiku erakordselt rikka inimese ja hävitab enamus spekulantide varanduse nagu juhtub iga investeerimismaaniaga.“

Et krüptorahad on väga volatiilsed, suudavad isegi tõusva suunaga turul mõned investorid raha kaotada. Mis juhtub veel siis kui krüptobuum vägivaldselt krahhiga lõppeb, küsis Faber.

Kui krüptovaluutad ei ole veel tippu teinud, siis järgmise 12 kuu jooksul peaks see viima valusale langevate hindadega turule.

„Olge ettevaatlikud,“ manitses ta.

„Mul ei ole aimugi, mis võiks krüptovarad väärt olla,“ lausus ta. „Nad meeldivad mulle, kuna nad on keskpankade jaoks suureks häbiplekiks. Kui krüptorahad lähevad langusesse, saab see kukkumine olema hoogne. Krüptorahade krahh peaks olema positiivne väärismetallidele.“