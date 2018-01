Investeerimisguru: valmistuge lähiaja järsu tõusu järel börsi kukkumiseks

USA varahaldusfirma GMO asutaja ja investeerimisstrateeg Jeremy Grantham, kes hoiatas enne 2000. ja 2008. aasta aktsiaturu languste eest, tegi seda kolmapäeval uuesti.

Ta soovitas investoritel valmistuda võimalikuks lähiaja börside kukkumiseks, kuna tõenäoliselt oleme börsimullistumise viimases staadiumis.

13-leheküljeline uudiskiri kajastab tema väga personaalset vaadet. Ta võrdles praegust börsitõusu varasemate mullidega nagu internetimulliga ja 1929. aasta krahhieelse ajaga.

„Meil on USA ajaloo kõige kallimalt hinnatud aktsiaturg,“ kirjutas ta. „Olles suurte aktsiaturumullide ajaloo uurja, tunnen ma ära, et praegused märgid viitavad väga kaua kestnud tõusva turu lõhkemisele.“

Praegune aktsiaturg mullistub tõenäoliselt 2018. või 2019. aastal, märkis ta lisades, et üksi hindade vaatamisest ei piisa. Selle asemel peaks vaatama aktsiate hinnatõusu kiirendust.

Viimase kuue kuu tagasihoidlik kiirendus võib viia uute tippude ründamiseni. Kiirendus võib USA S&P 500 aktsiaindeksi 3400-3700 punktini, mis tähendaks 21 kuu jooksul samasugust 60 protsendist tõusu nagu teiste klassikaliste mullide puhul, mainis ta. See võib juhtuda tänavu või tuleval aastal.

Grantham lisab teiste mullistumise märkidena veel kontsentratsioonile vähestele võitjaaktsiatele, mis on pakkunud paremat tootlust kui kvaliteetaktsiad ja madala beetaga aktsiad kiiresti kasvaval turul, ekstreemset ülehinnatust ja Föderaalreservi rolli.

Kuidas siis investorid peaksid käituma? Grantham taaskinnitas oma varasemat vaadet, et investorid peaksid paigutama raha arenevate turgude aktsiatesse kui riskivalmidus seda lubab ning ka mõnedee Euroopa ja Aasia arenenud turgudele. Spekulatiivsemat sorti investorid peaksid kaaluma vähesel määral suure tõusuhooga aktsiate riskide maandamist, iseäranis käib see USA ja võimalik et veel mõne turu kohta nagu näiteks Hiina.

„Eelmised mullid lõppesid sensatsioonilise tõusuga, seda nii kiiruselt kui ulatuselt, kusjuures tõus keskendus üha vähematele favoriitidele,“ kirjutas ta.

Samal ajal peaks juhul kui börsitõus kiireneb sarnaselt enne varasematele hävingutele eelnenud aegadele, peavad investorid olema valmis vähendama aktsiates võetud riski.

Need investorid, kes ei suuda stressiga toime tulla ning välja töötama ja ellu viima aktsiatest väljumise strateegiat, peaksid ignoreerima eeltoodud soovitusi, välja arvatud seda, et investeerima rohkelt arenevatele turgudele.

Granthami sõnul on USAs praegu võimul õige mees. Tema sõnul on absoluutselt vajalik börsimulli lõhkemiseks, et USA president oleks vabariiklane. Nii oli 1929. aasta börsikrahhi ajal USA president Hoover, kes oli hea pankurite vastu. 1973. aastal käis sama vabariiklasest presidendi Nixoni suhtes, kes oli kena hiinlaste vastu. Nii 2001. aastal kui 2008. aastal käis see vabariiklase G. W. Bushi kohta, kes oli hea Cheney vastu ning kas vabariiklasest president Donald Trumpi ajal toimub sama, kes on heatahtlik venelaste suhtes, küsis ta.

Bitcoini kohta märkis ta, et see mull läheb kõige ehedamana ajalooõpikutesse, kuna on võimsam kui lõunamere aktsiamull. Omamata selget fundamentaalset väärtust toimub spekulantide tegevus suuresti reguleerimata turul ühes hiiglasliku luuludel põhineva looga. Kui varasemaid mulle vaadata, siis nii hoogsat ja kiiret tõusu pole olnud ei 1719-1720 lõunameremaanial, 1636-1637 Hollandi tulbimaanial ega 1928-1929 USA börsimullil. Bitcoini hind on juba kahe aastaga 16-kordistunud samas kui lõunameremullis kerkis aktsia tipus kõigest kaheksa korda. Grantham kirjutas, et ajaloost analoogiaid otsides võib see noor mullikene kenasti krahhida veel enne laiemat finantsturgude tippu.