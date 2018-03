Investeerimisgurud liitsid oma miljonid uues riskifondis

Täna käivitub Eestis uus riskiinvesteeringute fond Superangel, mis hakkab panustama varajase faasi tehnoloogiaettevõtetesse, aidates neil kasvada, kirjutab Äripäev.

Riskifondi asutajateks on ettevõtjad ja investorid Veljo Otsason, Rain Rannu ja Marek Kiisa ning nende juhitav Superangel plaanib 4 aasta jooksul investeerida 40 varajase faasi idufirmasse. Kokku kaasatakse investeeringuteks 20 miljonit eurot.

„Superangel on varajase faasi investeerimisfond ning me investeerime oma aega ja kapitali, et aidata luua ja kasvada uutel tehnoloogia-start-up'idel,“ rääkis fondi üks asutaja Veljo Otsason. „Investeeringutega alustame järgmisel nädalal,“ lubas ta.

Allikas: Äripäev