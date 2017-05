Investeerimishai tegi tehnoloogiafirmade aktsiatega vangerduse

Investeerimislegendi Warren Buffetti Berkshire Hathaway on teinud tehnoloogiaaktsiatega suure vangerduse.

Ettevõte on esimeses kvartalis oluliselt suurendanud portfellis Apple'i aktsia osakaalu ja on müünud osa IBMI aktsiatest, kirjutab MarketWatch.

Esimese kvartali lõpus oli Berkshire Hathawayl enam kui topelt rohkem Apple'i aktsiaid kui neljanda kvartali lõpus. 31. märtsil oli Berhshire'il 129 miljonit Apple'i aktsiat, mis olid väärt 18,6 miljardit dollarit.

Kuigi Buffett on tuntud oma tehnoloogiaaktsiate vastasusega, ütles ta, et Apple müüb tarbijatele kaupu ja sellest saab ta aru.

Berkshire müüs esimeses kvartalis enda käes olnud IBMi aktsiatest 21 protsenti. Buffett ütles mai algul, et on müünud kolmandiku IBMi aktsiaosalusest, mis tähendab, et osa müügist pidi toimuma teises kvartalis.