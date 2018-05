Investeerimispank arvutas välja Jalgpalli MMi tõenäolise võitja

Esikümnesse jõudsid veel Inglismaa, Prantsusmaa, Belgia, Argentiina, Portugal, Uruguai ja Šveits. UBSi uuringu kohaselt ei ole võiduvõimalusi Egiptusel, Tuneesial, Costa Rical, Saudi Araabial ja Panamal.

Loe veel

Vedmosti toob välja, et korraldajamaa Venemaa šansid turniir võita on 1,6% ehk 32 meeskonna seas on Venemaa 13. kohal. Samas FIFA ametliku reitingu kohaselt on Venemaa üks nõrgemaid meeskondi, olles 66. kohal. Veel kehvem on MMil osalejatest vaid Saudi Araabia, mis on 67.kohal.

UBSi analüütikud toovad välja, et Venemaa kasuks räägib koduväljaku faktor, mis viib meeskonna play-offi.

Bloomberg toob välja, et arvutimodulatsioonide tulemused ei ole eriti täpsed. Uudisteagentuur meenutab, et 2014. aastal tegi UBS samasuguse uuringu, ennustades Brasiilia võitu. Meeskond saavutas tegelikult vaid 4. koha ning võitjaks tuli Saksamaa.

Samuti tekitab Bloombergis küsimusi Inglismaa koht potentsiaalsete võitjate pingereas. Uudisteagentuuri hinnangul on imelik, et tavaliselt mitte väga edukalt esinev meeskond on edetabelis 4. kohal ning tema võiduvõimalusi hinnatakse 8,5%-le.

Jalgpalli MM toimub 14. juunist 15. juulini üheteistkümnes Venemaa linnas.