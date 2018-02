Investeerimispisikuga räppari perekond sai miljardäriks

Muusikamaailma rikkaima perekonna moodustavad räppar Jay Z ja lauljatar Beyoncé, kellel on kahepeale vara 1,16 miljardi dollari väärtuses, milles mehe osa on 810 miljonit. Selle rikkuse taga ei ole pelgalt edu meelelahutajana, vaid ka usin ja osav investeerimine, kirjutab LHV ajakiri Investeeri vahendas LHV finantsportaal.

Jay Z on ilmselt üks edukamaid muusi­kuid läbi aegade. 30-aastase karjääri jooksul on tal ilmunud 13 stuudioalbumit, mida ta on müünud üle 100 miljoni, nagu ta on müünud ka lugematutes kogustes kontserdipileteid. Jay Z on tuuritanud ümber maakera kuus korda peaartistina, lisaks kaheksa korda koos Eminemi, Justin Timberlake’i ja oma abikaasa Beyoncéga.

Räpipala kui investeerimisõpik

Jay Z on tunnistanud, et kui tal noore artistina hakkasid sissetulekud suurene­ma, siis lasi ta kõik näppude vahelt läbi, mida ta paljuski kahetseb. Nüüdseks on temast saanud vägagi usin investor ja oma hingevalu on ta kirjutanud oma sel suvel ilmunud plaadile „4:44” – loosse „The Story of O.J”.

Antud räpplugu on justkui investeeri­misõpik, mis on suunatud kolleegidest meelelahutajatele ja ka muidu vingetele tegelastele, kelle käes raha ei püsi. Laulu sõnades on konkreetsed vihjed, et ärge ostke narkootikume ja uhkeid autosid ega loopige raha stripiklubidesse, vaid investeerige kinnisvarasse („Oh, kui saaks uuesti alustada. Ma oleksin võinud osta kahe miljoniga Dumosse (linnaosa New Yorgis) maja, mis maksab tänapäeval 25 miljonit.” Finantsvabadus on minu ainus lootus, kõlab räpirida tõlgituna.

„Ma ostsin mingi maali ühe miljoniga, kaks aastat hiljem maksab see s***t kaks miljonit, mõned aastad hiljem juba ka­heksa miljonit. Ma ei jaksa ära oodata, millal saan selle anda oma lastele. Ma ar­van, et see on lahe,” kõlab just mitte kõige tavapärasema sõnumiga räpipala, mis on tekitanud Ameerika Ühendriikides kõ­vasti elevust. Sel teemal on paljud Jay Z kolleegidki sõna võtnud ja mõned on ka osatanud, et mis tal viga targutada, sest tal on kõik niigi hästi. Aga Jay Z teab, mida ta räägib ja propageerib. Juba on kuulda, et tänu oma investeeringutele on mees peagi esimene räpparist miljardär. Praegu edestab teda rikkuselt vaid Sean „Diddy” Combs, kelle varandust hinna­takse „vaid” 10 miljoni dollari võrra suu­remaks.

Jay Z-l on investeeringuid üle maailma ja vägagi erinevates valdkondades. Juba 2003. aastal lõi ta koos sporditarvetefir­maga Reebok oma sarja S. Carter Collec­tion. 2005. aastal investeeris ta ilutoode­tefirmasse Carol’ s Daughter. Ta oli rõivabrändi Rocawear omanik, enne kui müüs selle 204 miljoni dollari eest Iconix Brand Groupile.

Jay Z on loonud äriimpeeriumi, mis hõlmab mitmesuguseid tööstusharusid alates rõivaste tootmisest kuni jookide, kinnisvara, spordimeeskondade, plaadi­kompaniideni jne. Talle kuulub spordipu­bide kett 40/40.

Kõik pole kuld, mis hiilgab

Ilmselt üks edukamaid Jay Z investeerin­guid on Uber. Ta investeeris ettevõttesse 2011. aastal, kui selle väärtus oli 300 miljonit dollarit. Pärast seda on Uberi väärtus kasvanud 200 korda, ulatudes 60 miljardi dollarini.

2011. aastal investeeris Jay Z kuus mil­jonit dollarit kvaliteetsokkide tootjasse Stance. Hiljem on ettevõte kogunud Si­licon Valley investoritelt kokku üle 100 miljoni dollari, mis lubab järeldada, et ettevõttel läheb hästi.

Kõik Jay Z investeeringud pole alati olnud edukad. Aastal 2012 investeeris ta „videote instagrammi” nimega Viddy. See oli enne, kui Instagram hakkas videoid näitama. Idufirma kõrbes, muutis nime Supernovaks ja müüdi maha. Aga see oli juba tulekahju kustutamine, seega Jay Z arvatavalt sealt tulu ei teeninud. Samal aastal investeeris räppar ka eralennukite idufirmasse BlackJet, mis samuti hävis koos Jay Z rahaga. Siiski ei kaotanud Jay Z lennundusse usku.

