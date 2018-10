Investor: Brasiilia valimiste puhul panustan tõpra võidule

"Brasiilia Trumpiks" peetava Jair Bolsonaro võimalik võit presidendivalimistel on tõmmanud hooga käima ka börsi.

Parlamendisaadikut ja endist sõjaväelast Bolsonarot kritiseeritakse tema kohatute väljaütlemiste pärast naiste, tumedanahaliste ja geide kohta.

Ta on kiitnud omaaegset kindralite diktatuuri, toetanud riiklikke monopole ja hääletanud praeguse ülepaisutatud pensionisüsteemi säilimise poolt.

Kuid see kõik ei loe börsile – sest pankurid, ärimehed ja investorid on veendunud, et Bolsonaro on Brasiilia praeguste valimiste alternatiividest kõige ärisõbralikum.

