Investor: meie esinduslennujaam asub ju tegelikult Helsingis, teekond Eestisse on ikka kadalipp

Tallinn tuleks Helsinki lennujaama siduda mugavalt ja tihedalt, sest tegelikult on Eesti värav Vantaas, kirjutab investor Jaak Roosaare Äripäevas.

Tallinna lennujaamast on saanud üks Euroopa mõnusamaid ja põnevama disainiga lennujaamu. Paraku on teekond Eestisse endiselt tõeline kadalipp. Eesti esinduslennujaam asub ju tegelikult veidi põhjas, Vantaa nimelises linnas.

Vähegi kaugemalt meie juurde saabuja otse Tallinna ei lenda. Lennureis on tore selle hetkeni, kuni tuleb hakata Helsingist Tallinnasse lendama. Ühtäkki selgub, et kohver lennukisse ei mahu, söögiks on üksik šokolaadikomm ja - mis kõige hullem - lennukit tuleb esmalt oodata keldris, siis bussis ja siis miinuskraadide käes lennuki trepil.

Maandud veidi hiljem Tallinnas ja kordub sama. Isegi lifti ei ole, ratastooliga inimene Tallinna saama ilmselt ei pea. Tallinna lendamiseks pole Helsingis isegi omaette väravat loodud, selleks on mingi imelik vahepealne moodustis, mida on raske leida. Tavapärase numbri asemel on numbri ja tähe kombinatsioon ja ruum ise asub keldris.

