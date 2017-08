Investor ostis Veerenni Tervisekeskuse

Selle suve üks suurimaid kinnisvaratehinguid oli äsja valminud Veerenni Tervisekeskuse müük rahvusvahelisele investorile.

Seitsmekorruselise hoone ankurrentnik on Eesti suurim meditsiinilabor SYNLAB, mille omanik on Euroopa üks suurimaid laboriteenuste pakkujaid SYNLAB Holding GmbH. Lisaks on uues hoones Confido erakliinik, Sinu Arst perearstikeskus, Südameapteegi apteek ja keskkontor ning Mamo kohvik.

Hoone arendasid välja Eestis tegutsev rootsi kinnisvaraarendaja Fredrik Gyllenhammer ja meditsiiniettevõtja Tarmo Laanetu koos Rootsi finantsinvestoritega. Tehingut koordineeris ja läbirääkimisi juhtis Catella Corporate Finance, arendaja juriidiline nõustaja oli Pille Pettai advokaadibüroost TEDER ning investorit nõustas Timo Kullerkupp advokaadibüroost RASK.

Fredrik Gyllenhammer nentis, et üha suurem hulk meditsiinisektori ettevõtteid on huvitatud uutest ruumidest ja parema asukohaga hoonest. „Me oleme läbirääkimistes mitmete ettevõtetega, et ehitada Veerenni Tervisekeskuse kõrvale veel üks 7000 ruutmeetrise rendipinnaga meditsiinimaja,“ ütles Gyllenhammer.

„Veerenni-Tehnika-Filtri ringristmiku piirkond on üks uusi huvitavaid kinnisvaraarenduse piirkondasid. See on kesklinnale väga lähedal ning mitmed tugevad kinnisvaraarendajaid on sinna ostnud krunte ja neid ehitustegevuseks ette valmistanud,” täiendas Catella Corporate Finance tegevjuht Aavo Kokk.