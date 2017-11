Investor Raivo Hein: võimul olev valitsus käitub nagu loll peremees

Võimul olev valitsus käitub nagu loll peremees, kes kuldmune muneva kana potti paneb, leiab investor Raivo Hein Äripäevas ilmunud arvamusloos.

Heale peremehele on kombeks headel aegadel raha kõrvale panna ning investeerida tulevikku. Tark valitsus ei aja oma kuldmune munevat kanakest, kelleks võib pidada peamise maksutulu toovat ettevõtlust, esimesel võimalusel potti, vaid hoiab teda ületalve. Üksnes loll võib vahetada pikaajalise tulu ühekordse kanapraest saadava naudingu vastu.

Võtkem kasvõi see aktsiisijant. Iga analüütik ja majandusinimene saab aru, et kummi lõpmatult venitada ei anna. Ometi korrutatakse kui mantrat, et eelarve tuleb täis ja kõik on kaunis. Kui hind juba küllalt kõrge ning teenust minnakse Lätti ostma, siis peab hinda veelgi tõstma, sest rahva tervis on ülim! Kus tagurpidi maailmas me elame? Äkki keelustaks alkoholi täielikult ja nõuaks kodanikelt lihtsalt aktsiisi, siis oleks tagurpidisus täiuslik! Kõik näevad, et kuningas on aga alasti. Kuningas ise aga loomulikult mitte.

