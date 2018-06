Investor: Tallinna Sadama aktsiate jaotus oli orjarahvale kohane sigadus

Kuni tuhat Tallinna Sadama aktsiat märkinud erainvestorid said kogu soovitud koguse, pärast tuhande piiri hakkas „supp” lahjenema ning 3000 aktsia piiri ületanud osast ei saanud investorid sisuliselt midagi – kätte jäi vaid 4,5% aktsiatest. Investor Mikk Talpsepa sõnul on tegemist sigadusega, sest ligi pooled pakutud aktsiatest liiguvad nüüd välismaiste institutsioonide kätte, kes said oma soovitud kogusest kätte umbes 30%. „Erainvestorid, kes said veidi üle 4,5% soovitud kogusest, peavad nüüd hakkama aktsiaid kõrgema hinnaga välismaistelt institutsioonidelt tagasi ostma,” pahandas ta.