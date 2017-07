Investor Tartu börsile pürgijaga kohtumisest: kummaline, et nad ei tahtnud rääkida, kuidas investor nendega teenida võiks

Nõudlus tervisetoodete järgi jõukuse ja teadlikkuse kasvuga kasva, kuid küsitavusi on ettevõtte toodete ja tegevusega omajagu, iseloomustas järgmise nädala aktsiate avalikust pakkumisest teatanud Tartu firms Medical Pharmacy Groupi tööd investor Madis Müür Äripäevale.

Müür, kes seni börsile tuleva Medical Pharmacy Groupi ja sellega seotud Investoriteliidu tegemisi kriitilise pilguga jälginud on, kohtus esmaspäeval Meravita ja Medical Pharmacy esindajatega ning kirjeldab, nii häid kui halbu hetki.

"Ütleme, et oli veidi teistmoodi kogemus, kui oleks oodanud börsile minevalt ettevõttelt. Väga palju rõhku pandi tulevikuvisioonide selgitamisele ja plaanid on neil kindlasti suured, aga samas jäi ka omajagu küsimusi õhku. Kummaline tundus see, et nad ei tahtnud kuigipalju rääkida sellest, kuidas investor võiks nendega üldse teenida,“ selgitas Müür.

Samuti jääb investeerimise seisukohalt ettevõtte praegune hinnatase tema jaoks rohkem elava fantaasia kui realistlike börsikordajate valdkonda. „Ettevõtte juhtkond ei tundunud vähemalt investoriga suheldes teadvat enda numbreid – või ei taha neid ka küsimuse peale avaldada,“ kommenteeris ta. „Aetakse hoopis müügijuttu ja tulevikuvisioone ning kindlasti tahaks teada erapooletu meditsiinitöötaja või –asutuse arvamust nende ja nende toodete kohta.“

Miks Müür aktsiate esmamärkimisest osa võtta ei plaani ja mis temas küsimusi tekitas, loe pikemalt Äripäevast.