Tähtis ei ole mitte rohkem teha, vaid arukamalt teha, tuletab investor Tauri Alas valitsusele meelde.

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu ühine valitsus tuleb sarnase šokina nagu eelmisel suvel toimunud Suurbritannia referendumi tulemus (nn Brexit) või sügisene USA presidendiks valitud üllatuskandidaat Donald Trump, kirjutab Alas Äripäevas.

Valitsuse vahetus meenutab temas sõnul kahe ehitusbrigaadi taidlust majaehitusel: üks brigaad on maja püsti pannud ja tegeleb parasjagu väiksemate töödega (peenhäälestab), kui ehitusplatsile tormavad uued näod, kes seni aia tagant on röökinud, kuidas kogu maja on valesti ehitatud.

Selle peale ergastub umbes pool brigaadist, et tõepoolest – on jah maja täiesti valesti ehitatud, ja otsustab üle joosta uute nägude poolele. Need on omakorda uue olukorra tõttu nii ärevuses, et küsivad suvalistelt möödaminejatelt soovitusi-mõtteid, kuidas maja välja nägema peaks, lubavad maja valmimisel kõikidele kindlat elukohta ja alustavad seejärel maja voodri lammutamist. Vahepeal on ehitusplatsile jõudnud materjalide tarnijad (investorid, ettevõtted), kes vaatavad imestusega toimuvat.

