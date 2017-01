Heldelt dividende maksnud Tallinna börsil olevatelt ettevõtetelt ei tasu tänavu nii suuri dividende oodata kui mullu.

Aktsionäridele makstavate dividendide ja muude väljamaksete puhul ootab Swedbank tänavu dividende kas mullusel tasemel või on need veidi väiksemad. Põhjus on selles, et läinud aastal olid dividendid pigem liiga suured, ütles Swedbanki analüütik Marek Randma. Näiteks Merko Ehitus maksis esiletoodust rohkem dividendi ja Tallink pidi suurema dividendi väljamaksmiseks võlausaldajatelt suisa luba küsima.