Investorid ei kipu uskuma H&M juhtide juttu ettevõtte paremusele pööramisest

H&M juhtidel oli keeruline päev, kuna nad pidid esmakordselt pärast pettumust valmistanud tulemusi tulema investorite ette kapitaliturgude päeval.

Maailma üks suurim rõivajakaupmees keskendub käibekasvu saavutamisel online'is müügile ja teistele kaubamärkidele. Tänavu peaks ettevõtte müük online'is kasvama vähemalt 25 protsenti.

Aktsionärid kahtlevad selles, kas kompanii juhtkond suudab käibelanguse käibekasvuks pöörata. Sellest annab märku aktsia tänane viie protsendine langus.

Rootsi ettevõte teatas, et vähemalt aasta avatud tavapoodide müügitulemus peaks 2019. aastal paranema, kuid tänavu jätkub müügilangus. Kompanii teatas täna, et neil on raskusi suurtest laovarudest lahtisaamisel, mistõttu tuleb teha agressiivsemaid allahindlusi.

„Prognoos oli hea ja meelestatus positiivne, kuid H&M pole seni oma eesmärke täita suutnud,“ ütles Nordneti säästunõustaja Joakim Bornold Bloombergile. „Mis on väärt tänased kaunid sõnad?“

Ettevõte tutvustas oma strateegiat, kuidas digitaliseeruda, kuna selles vallas on kompanii jäänud maha Inditexi Zarast ja teistest rivaalidest.

H&M on saanud lüüa igal rindel. Sellised ainult internetis rõivaid müüvad ettevõtted nagu Zalando ja Asos hoidsid mugavusega kliente eemal H&M enam kui 4000 poest. Samal ajal lõi üliodav Primark üle H&M kõige hinnatundlikumaid kundesid. Suurrivaal Zara suudab uue moe poodidesse kiiremini viia.

Ettevõte reageeris neljanda kvartali müügi rekordkukkumisele enam kui kahe aastakümne suurima poodide sulgemise programmiga. Samuti plaanib ettevõte uue poeformaadi Afoundi loomist, kus müüakse maha allahinnatud tooted.