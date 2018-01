Investorid ei saa krüptomaaklerilt raha kätte

Üks populaarsemaid bitcoini ja teisigi krüptovaluutasid vahendavaid platvorme Coinbase on hädas maksetega – nii välja- kui sissemaksed viibivad nädalate kaupa ja investorid on juba üpris pahased.

Probleem puudutab teravalt ka Eestit, kuna kõik Coinbase’i euromaksed käivad läbi LHV, kirjutab Äripäev.

Coinbase on populaarne eeskätt seetõttu, et seda on väga mugav kasutada. Ehkki platvormi teenustasud on küllalltki kopsakad, on erinevalt paljudest teistest krüptosaitidest leheküljel kõik mugav ja arusaadav.

Sama ettevõte jooksutab ka tavapärasemat krüptovaluuta kauplemiskekskonda GDAX, kus tasud on palju madalamad.

Allikas: Äripäev