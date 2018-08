Investorid ei torma hõbedast Krugerrandile tormi

Maailmakuulsal kuldmündil Krugerrandil on ka hõbedast kaaslane. Viimane pole küll ära tasunud.

Turunduslikult on see edukas, kuid investoritel pole seda tarvis.

1. augustist on hõbedast Krugerrandid Saksamaal pankades ja mündipoodides müügil. Väärt on see münt oma 16 eurot.

Hallis plastikakastis on 500 uut münti, mis on pakendatud 25 kaupa kapslitesse. Tänaste hõbedahindade juures maksab enam kui 16 kilogrammi väärismetalli umbes 8000 eurot.

Saksamaal esindab LAV Randi rafineerimistehast väärismetallidiiler Degussa.

Kullast Krugerrandi hakati vermima juba 1967. aastal. LAV on suutnud oma kullamäed edukalt müntidena maha müünud. Alates 1920. aastast on seal rafineeritud 50 000 tonni kulda ehk ühe kolmandiku kogu maailmas kaevandatud kullast. Krugerrand on kõige populaarsem kuldmünt.

Pikka aega on Randi rafineerimistehas säilitanud puhtust, kuna erinevalt teistest müntimiskodadest kuldmüntide kõrvale hõbemünte teinud. USA on sedasi libastudes teinud kuldkotkamüntide juurde ka hõbedast mündid ja Austria on käitunud samuti Viini Filarmooniku müntidega. Seetõttu on hõbemündi tegemine justkui teiste sabas jooksmine, kuid igati loogiline samm.

Investoritel pole vaja muretseda, kuna aasta aastasse on turule tulnud miljoneid hõbemünte – küll Austraalia kängurud, Hiina pandadega hõbemündid, USA hõbedollarid ning kuninganna ja vahtralehe kujutisega Kanada hõbevahtralehed, kirjutab WirtschaftsWoche.