Investorid kardavad börsiepideemiat, kodumaised fondid juubeldavad

Kodumaised investeerimisspetsialistid näevad aga head ostukohta, kirjutab Äripäev.

Kui riigid, millest veel mõni aeg tagasi räägiti, et nad asuvad USA-le kinnast heitma, on nüüd kõik surve alla sattunud, võib see investori meele mõruks teha küll.

BRICS- ja teised arenevad riigid, millelt on harjutud viimastel aastatel tugevat majandus- ja börsikasvu nägema, maadlevad nüüd järjest eri probleemidega, millele kõigil on üks ühisnimetaja – kriis.

Kas tegu on juba päris kriisiga või kriisi lävepakuga, selle üle veel vaieldakse.

