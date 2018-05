Investorid krimpsutavad Tallinna Sadama peale nina

Enamik investoreid pole veel otsustanud, kas märkida Tallinna Sadama aktsiaid või mitte, kuid välja on kujunenud dividendiootus ning selgelt nähakse ettevõttega kaasnevaid poliitilisi riske.

„Hetkel veel ei ole teada, mis hinnaga Tallinna Sadamat müüakse, kuid arvan, et väga soodne see ei ole,“ nentis väikeinvestor Rene Ilves Äripäevale. „Maailmas on palju vaba raha ja ikka leidub investoreid, kes ei süvene. Fondidel on üldiselt ükskõik, mida ja mis hinnaga nad ostavad – seega arvan, et IPO märgitakse täis,“ arvas ta.

Potentsiaalsetel investoritel on välja kujunenud kindlad kriteeriumid ja dividenditootlus, alla mille nad Tallinna Sadama IPOs osalema ei torma. Finantsökonoomika doktor ning investor Tõnn Talpsepp ütles, et talle pakuks Tallinna Sadam huvi umbes 7protsendilisest dividendimäärast alates. See tähendaks, et Tallinna Sadama aktsia hind peaks jääma 1,6 euro ümber.

