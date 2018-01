Investorid läksid ettevõtte krüptoraha pakkuva kliendisoodustuse peale pöördesse

Nüüd võib lisada Chanticleer Holdings ettevõtte nimekirja, kelle aktsia tõusis, kuna ettevõte teatas tegelemisest krüptorahadega.

USAs Charlottes asuva ettevõtte, kellele kuuluvad üle USA Hooters burgeriketid, aktsia tõusis teisipäeval 41 protsenti. Ettevõte teatas, et plaanib koos Mobivity Holdingsiga alustada plokiahela tehnoloogial põhinevat klientide lojaalsusprogrammi, kus kunded saavad endale digitaalsed Mobivity Meriti krüptovidinad. Enne teisipäeva oli Chanticleeri aktsia käsi käinud halvasti. Ka teisipäevase ralli järel oli aktsia ikka rohkem kui 75 protsenti madalamal kolme aasta tagusest hinnast. Ettevõtte turuväärtus oli vaid 11,3 miljonit dollarit, kirjutab Bloomberg.

Viimasel ajal on kõikvõimalikud kompaniid alates mahlatootjatest kuni rinnahoidjate tootjateni kogenud aktsiahindade tõusu, kuna ettevõtted on teatanud krüptovaluutadega tegelemisest. Mõnikord on suisa vahetatud ettevõtte nime, lisades sinna näiteks blockchaini. Skeptikud hoiatavad, et paralleelide tõmbamine 1990ndate internetimulli hullusega on ajakohased.

New Yorgi ettevõte Long Island Iced Tea aktsia hüppas 289 protsenti kui ettevõte muutis nime Long Blockchain'iks. Diagnostikaseadmete tootja Bioptixi aktsia ligi kahekordistus kui ettevõte muutis nime Riot Blockchainiks. 159 protsenti tõusis Iisraeli Natural Resources Holdings aktsia, kui ettevõte teatas, et plaanib osta Kanada ettevõtte, mis tegeleb krüptorahade kaevandamisega.