Investorid Olympicust: Eesti ei ole enam banaanivabariik

Nii praegused Olympicu aktsionärid kui ka ülevõtupakkumise käigus aktsiatest loobunud investorid ootavad korralikku preemiat ja loodavad, et juhtumist saab hea hoiatus neile, kes kavatsevad tulevikus börsilt lahkuda, kirjutab Äripäev.

Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon ei lubanud Olympicul Tallinna börsilt lahkuda enne, kui aktsionärid on välja ostetud.

„Soovin Trigonile ja teistele aktsionäridele jõudu läbirääkimistel ja hoian neile pöialt,“ ütles ülevõtupakkumise käigus oma Olympicu aktsiatest loobunud investor Indrek Naur. „Kui nad suudavad piisavalt suure preemia välja pigistada, on see järgmistele tegelastele hoiatus, et Eesti ei ole enam mingi banaanivabariik.“

Nauri kinnitusel tegi komisjon ainuõige otsuse. „Investorkaitse argumendid on head ja tugevad,“ rõhutas ta.

