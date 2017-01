USA presidendiks valitud Donald Trumpi säutsud Twitteris börsifirmade kohta on ajanud investorid ärevile ja otsima kaitset säutsudest tingitud suurte kahjude eest.

Trump on säutsunud General Motorsi, Fordi, Boeingi jt suurfirmade kohta ja tema säutsud on liigutanud turgu: mõne minutiga on firmade turuväärtus muutunud miljardite dollarite võrra. Näiteks kui Trump õiendas Boeingi kallal presidendilennuki liig kõrge hinna pärast, kukkus ettevõtte aktsia kaks protsenti.

Kui börsifirmad ise üritavad tavaliselt jätta tähtsatest uudistest teatamise ajale, mil börs suletud, et anda kõigile investoritele võrdne võimalus uudist seedida ja reageerida, siis Trumpi säutsud ei hooli ajast ega kohast: keset börsipäeva justkui spontaanselt tekkinud säuts viib firma aktsia langusse, põhjustades väikeinvestoritele tihti suuri kaotusi.

"Kui see käitumine jätkub Trumpi presidendiks olemise ajal, pole ime miks investorid tahavad oma investeeringute kohta häireteateid saada," kirjutas uudisteagentuur Reuters.

Kus on nõudlus, seal on ka pakkumine: aktsiate kohta mobiilile teateid saatev äpp Trigger lisas oma alarmide hulka ka nn Trumpi-häire. Nii kui Trump mõnes säutsus mõnda börsifirmat mainib, saavad investorid sellekohase info kohe mobiiliekraanile. "Trigger võimaldab kaubelda noteeritud ettevõtteid Trumpi säutsudele tuginedes," kirjutas äpi autorfirma kodulehel.