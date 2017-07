Investorid tõmbavad Venemaalt raha välja rekordilises mahus

Vene rublad Foto: Scanpix, REUTERS

Viimase nelja kuuga on välisinvestorid Venemaa aktsiatest välja võtnud enam kui 1,6 miljardit dollarit, kirjutab Kommersant Emerging Portfolio Fund Researchi (EPFR) andmetele tuginedes. See on viimase kolme ja poole aasta rekordiline väljavool.