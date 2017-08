Investorid viskasid Tesla tulemuste peale silda

Tesla Model 3 Foto: Scanpix/ Reuters

Tesla teatas eile, et ettevõtte kvartalikäive enam kui kahekordistus ja elektriautotootja kahjum tegi rekordi. Aktsia reageeris börsi järelkauplemisel kaheksa protsendise tõusuga, kuna ettevõte teatas, et Model 3-le on tulnud enam kui 1800 tellimust päevas, kirjutab Reuters.