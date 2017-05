Investorite TOP: millistesse firmadesse usuvad Eesti tippinvestorid? Milline aktsia lõi kaardid sassi?

Tänavusest investorite TOPist leiab palju uusi tulijaid, kes on portfelli kasvatanud peaasjalikult tänu LHV Groupi börsile tulekuga ja kes ei tegele aktiivselt oma investeeringute juhtimise ning uute otsimisega, kirjutab Äripäev.

Täpsemalt on värskes enim Tallinna börsile investeerinute hulgas ehk Investorite TOPis 25 uut tulijat, kes moodustavad täpselt poole edetabelist. Seejuures on kõigil uustulnukatel märkimisväärne investeering LHV Groupis ning paljudel on kodumaine pank ainsaks investeeringuks portfellis.

Samaks on jäänud vaid see, et tabeli liidripositsiooni hõivad ka sel aastal Sven Lennart Alpstal, kellele kuuluva Luksusjahi portfellist leiab tänavu rohkem kui 14,5 miljoni euro eest erinevaid väärtpabereid. Seejuures puuduvad Alpstalil investeeringud LHV Groupi ning tema suurimateks positsioonideks on Tallink ja Nordecon.

TOP 3 näeb välja selline:

1. Sven Lennart Alpstal, Luksusjaht AS - 14 525 818 eurot (Nordecon 5,93, Tallink 5,18 miljonit eurot). Lisaks Tallinna Kaubamaja, Olympic Entertainment Group, Baltika, PR Foods.

2. Mai Kaarepere, Krenno OÜ - 11 497 043 eurot (kõik LHV Group)

3. Marie Polli - 8 277 875 eurot (kõik Tallinna Kaubamaja)

