Iraan ähvardab OPECi toodangu suurendamise kokkuleppe kihva keerata

Iraan ähvardas eile naftatootjate kartelli naftatootmise suurendamise kokkuleppe nurjata, kui riigi naftaminister tõdes, et lahkhelid Saudi Araabia ja Venemaaga suurenevad.

Iraani naftaminister Bijan Zanganeh tunnistas Briti majanduslehele Financial Times, et arutelud „ei olnud head“ ning ta lahkus eile õhtul osalejate tehniliselt nõupidamiselt. See viitab, et OPEC on tootmise suurendamise kokkuleppest, mis peaks langetatama täna ministrite formaalsel kogunemisel.

Saudi Araabia ja Venemaa (kes küll ei kuulu ametlikult OPECisse) soovivad tootmist suurendada, et kiiret hinnatõusu ohjeldada. Toornafta hind kerkis vahepeal juba 80 dollarini barrelist ehk viimase aastaga juba 50%.

Hinnatõus on osaliselt põhjustatud USA otsusest Iraaniaga tuumalepe lõpetada ning riigi naftatööstuse suhtes taas sanktsioonid rakendada. Samuti on riigi poliitilise kriisi tõttu vähenenud tootmine Venetsueelas.

OPECi senised tootmise kärpimise piiramise kokkulepped aeguvad selle aasta lõpus.