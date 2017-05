Iraan on naftakartelliga samas paadis

Mistahes otsuse langetab naftakartell OPEC hiljem sel kuul naftatoodangu kärpe osas perioodiks pärast juunit, läheb Iraan OPECiga kaasa, ütles Iraani naftaminister Bijan Namdar Zanganeh.

„Kõik märgid viitavad, et liikmed soovivad kokkulepet uuendada ja ma teeme seda, milles kokku lepitakse,“ ütles Zanganeh Bloombergile.

Nafta on andnud käest kogu tõusu, mis saavutati naftakartelli naftatootmise kärpimise otsuse järel novembris. New Yorgis vajus musta kulla hind reedel 46,64 dollarile barrelist, mis oli viie kuu madalaim hind. Londonis lõpetas nafta nädala 49,10 dollarise hinnaga. Tänavu on nafta hind odavnenud 14 protsenti. Zanganeh lausus, et ta ootab 55 dollarilist naftahinda, kuid ta ei täpsustanud mis ajahorisondist ta räägib.

OPEC koguneb Viini 25. mail naftaturgu arutama.

Praegu ekspordib Iraan umbes 2,5 miljonit barrelit naftat ööpäevas. Vastavalt OPECi kokkuleppele lubati Iraanil suurendada naftatoodangut 90 000 barreli võrra ööpäevas, 3,8 miljonile barrelile.

Aprillis oli Iraan suuruselt kolmas naftakartelli tootja, jäädes maha vaid Saudi-Araabiast ja Iraagist.