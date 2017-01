Riigikogu IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul ütles, et kui fraktsioon veel seisukohta kujundanud ei ole, kavatseb ta teha rahandusminister Sven Sesterile loobuda ideest hakata firmaautosid märgistama, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"See märgistamine on teema, mis fraktsioonis kindlasti ühest toetust ei leia. Me kindlasti palume Sesteril kaaluda seda," ütles Sibul.

"Ma ise ei näe sellel suurt vajadust ja ettevõtjate märgistamine ühel või teisel kujul ei ole minu meelest vajalik," lausus ta.

"Mina usaldan ettevõtjaid. Kui nad ütlevad, et auto on 100 protsenti nende kasutuses, siis ma eeldan, et nii see ka on," lisas Sibul veel.

Rahandusministeeriumis ette valmistatav tööautode maksustamise muutus tooks kaasa sajaprotsendiliselt ettevõtluses kasutuses olevatele autodele erimärgistuse kleepsude, numbrimärkide või muu sellise kujul.

"Autodel, mis on 100% ettevõtluses, on suurem tõendamiskohustus, kuna neile kehtib täielik käibemaksutagastus ja ei rakendu erisoodustusmaks," põhjendas Sester erimärgistuse kehtestamise vajadust jaanuari esimeses pooles. "Kas see on kleeps, eraldi numbrimärk või mõni muu tunnustus, ei tea veel, aga see annaks märku, et tegemist on ainult tööautoga," lausus minister.