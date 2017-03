IRL-i põhimõtted muutuvad tuule suunaga? Eelmistel valimistel oldi automaksu vastu, nüüd kahe käega poolt

IRLi avatud volikogu ERMis Foto: Anni Õnneleid

2015. aasta riigikogu valimiste eel käis Isamaa ja Res Publica Liit välja valimisprogrammi, millega IRL positsioneeris end selgelt automaksu vastaseks. "Leiame, et auto pole enamasti mitte luksusese, vaid tarvilik transpordivahend. Seetõttu ei toeta me mootori võimsuse, CO2 heitmete ega muude näitajate alusel kogutava automaksu kehtestamist," on programmis kirjas.