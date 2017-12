Isa-poeg Siilatsid võtavad sotsiaalmeedias mõõtu: "Sulle laekus 15 miljonit, milles probleem on?"

Keith Siilats otsib sotsiaalmeedia kaudu audiitorit, kes väidetavalt hindas tema osaluse väärtust ettevõtetes mitmeid kordi väiksemaks ning lasi tema isal, Viktor Siilatsil müüa osalused iseendale. Suurte panustega ettevõtjatest isa ja poja peretüli on lahvatanud kõigi silme all sotsiaalvõrgustikus Facebook.

Nii otsib Keith Siilats audiitorit, kes on teinud hindamise ettevõtetele Evore AS ja Info-Auto AS. Siis aga vastab postitust kommenteerides Viktor Siilats pojale, et tema vähemusosalus on alles ja ettevõttesse laekus 15,1 miljonit eurot. "Milles probleem on?", küsib isa pojalt.

Äriregistrist pole näha, et kummagi ettevõtte aktsionäride koosseis või nende osalusprotsent viimase aasta jooksul muutunud oleks. Samas on Keith Siilatsi osalusel firmas IEG Holding OÜ peal keelumärge alates 2017. aasta juuni lõpust Viktor Siilatsi kasuks. Selle firma kaudu (ja veel läbi osaühingu Modify) on Siilatsitel osalus mitmetes teistes ettevõtetes, sh ka ülalmainitud Info-Autos ja Evores.

Eesti Ekspress kirjutas tänavu kevadel samuti isa-poja tülist ja kuidas Keith süüdistas Viktorit, et too olevat varastanud talt 20 miljonit eurot.

Siilatsite varandusel on kolm põhilist jalga. Nende üks firma Info-Auto on viimastel aastatel müünud igal aastal ligi 1000 Fordi ja 300-400 Volvot ning andnud perele sadades tuhandetes eurodes dividende.

Loe veel

Teine firma Evore haldab kogu kontserni kinnisvara, omades soliidset äri- ja tootmismaade portfelli üle Eesti. Nipet-näpet on veel kolmandas jalas, firmas IEG: kenad kaatrid, mereajakirja väljaandmine, väikelaevade müük ja hooldus jne.