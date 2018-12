Isikliku lähenemisega veebipood

Hiljuti Tallinna tänavatel sõitma hakanud erkoranžidel autodel, millele on kirjutatud hiigelsuurte tähtedega „Frog.ee“, ei ole loomadega siiski midagi pistmist, vaid need annavad vihje, kust saab tellida kiiresti, mugavalt ja soodsalt kõike alates tuntud kaubamärkide kodumasinatest ja kontoriseadmetest kuni droonide ning kosmeetikatoodeteni.

Veebipood Frog.ee on tegutsenud juba viis aastat. Tegemist on brändikauba veebikaubamajaga, kust saab osta telefone, nutikelli, IT-seadmeid, kodumasinaid, ehitustööriistu, mööblit, droone, autokaupa, voodipesu, kosmeetikatooteid ja palju muud. 2016. aastal andis Eesti e-kaubanduse liit meile kvaliteedimärgi Turvaline ostukoht.

Tegemist on Eesti ettevõttega, mille omanikud alustasid äritegevust nullist, kuid kuna nad olid varem töötanud teistes veebipoodides, siis nad õppisid teiste vigadest ning ehitasid oma veebipoe üles nii, et see oleks kliendile igati töökindel ja mugav. Peale selle oleme alati valmis otsima erilahendusi.

Eriti meeldiv on aga asjaolu, et meie veebipoes kehtivad kaupadele väga head hinnad! Frog.ee-l on usalduslikud suhted 30 suurima laoga, mis asuvad üle kogu Euroopa ja on tegutsenud juba aastakümneid. Kõige suuremad laod paiknevad Saksamaal ja on tuntud kui kvaliteetse toodangu pakkujad. Hind on kliendile soodne tänu sellele, et meie veebipoel ei ole oma ladusid — kaup ei kogu kuude viisi riiulil tolmu, vaid tellimused vormistatakse ja saadetakse välja iga päev. Seejuures on tarned sujuvad ja kaua oodata pole vaja — täidame kliendi tellimuse 3–5 tööpäeva jooksul.

Pole sugugi niisama, et Frog.ee ei karda teistega võrdlemist. Saidil hinnavaatlus.ee, kus saab eri poodide hindu võrrelda ja soodsaima kauba valida, on Frog.ee paljudes kategooriates esikohal.

Meie veebipoes on kõige populaarsem kaup robottolmuimejad. Paljud inimesed ostavad ka nutikelli. Kui jutt juba sellele läks, siis Frog.ee hakkas esimesena Eestis müüma ettevõtte Wonlex laste GPS-kelli, mis edastavad telefonikõnesid ja sõnumeid ning võimaldavad määrata kindlaks lapse asukoha. Meie pood on Wonlexi ametlik edasimüüja kõigis Balti riikides. Lisaks oleme sõlminud kokkuleppe Eesti suurimate mobiilioperaatoritega, tänu millele saame pakkuda soodsaid sidepakette.

Tellitud kaubale võib järele tulla ka poodi, mis asub Tallinna kesklinnas aadressil Vilmsi 41. Foto: Frog.ee

Isegi kui te ei leidnud Frog.ee lehelt konkreetset kaupa, tasub meie poole pöörduda. Otsime selle teile kindlasti mõnest Euroopa laost üles ja vormistame tellimuse. Lisaks saate meie veebisaidil huvipakkuvaid esemeid jälgida, kui neid pole parajasti saadaval. Samuti on võimalik tellida e-kirjaga teade, kui silma jäänud kauba hind muutub või kui see saabub lattu.

Veel nippe: kui kolite uude tühja korterisse või soovite olemasolevad kodumasinad välja vahetada ning teil on vaja näiteks külmikut, nõudepesu-, kohvi- ja pesumasinat ja mikrolaineahju, siis pole mõtet neid kümnest eri poest otsida ega tellida, et raha säästa, ning seejärel tükk aega oodata, millal need kätte saate. Frog.ee on alati valmis täitma eritellimusi — aitame teil valida tuntud tootja masinad ja pakume head hinnasoodustust. Nii saate kvaliteetse ja soodsa tehnika ning kõik tuuakse ühekorraga kohale (Tallinnas lausa vajalikule korrusele).

See pole veel kõik! Te ei pea tellimuse eest kohe maksma, vaid soovi korral võite seda teha kauba kättesaamisel. Alates 100-eurosest ostusummast on võimalik vormistada järelmaks. Otse loomulikult annab veebipood kaubale standardgarantii — 2 aastat.

Seepärast pole imestada, et Frog.ee tellimuste ja püsiklientide arv aina kasvab. Pool aastat tagasi hakkasime lisaks Eestile tarnima kaupa ka Lätti ja Soome. Tellitud kaubale võib järele tulla poodi, mis asub Tallinna kesklinnas aadressil Vilmsi 41, kuhu on mugav tulla igast linnaosast. Lõpetuseks soovime öelda, et meie veebipood on jõuludeks ja aastavahetuseks hästi valmistunud!

