ISIS haaras võimalusest ja palkab uusi nägusid. Kui palju nad palka maksavad?

Afganistanis on pideva sõjategevuse tõttu aina süvenemas tööpuudus ning sellest võimalusest on kinni haaranud ISIS, kes pakub hädas olijatele töökohta. Ametinimetus: terrorist. Sellest kirjutab Bloomberg.

ISIS on Afganistanis teinud suuri edusamme ja palkab kohalikke külaelanikke ning ka suure vaenlase Talibani võitlejaid, et põhjapool oma mõjuvõimu suurendada.

Viimase kuue kuu jooksul on äärealade nagu Faryabi ja Jawzjani elanike ning Talibani võitlejate seas sadu tegelasi, kes on teatanud ISISega liitumisest. Neile makstakse üle 500 dollari kuus, mis on kolm korda rohkem kui nad saaks valitsusvägedes, ütles maakonna volikogu esimees Mohammad Sami Khairkhowah.

Mitmed riigi poliitikud on avaldanud sügavat nördimust, et valitsus ei ole suutnud sellele lõppu teha. ISIS palkab inimesi täiesti avalikult.

See toimub ajal, mil USA president Donald Trump ei suuda otsustada, mida Afganistanis edasi teha. Ta kaalub, kas saata sinna lisavägesid. USA sõjaväejuhid on soovitanud 8400 kohapeal olevale sõdurile lisaks saata veel 5000, et afgaani vägesid aidata ja treenida. Kaitseminister James Mattis ütles juunikuus senati ees, et USA ei võida 16 aastat väldanud sõda.