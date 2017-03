Island ajab seadusega palgalõhe kinni ja palgad võrdseks

Island otsustas maailmas esimese riigina ajada sugupoolte vahel haigutava palgalõhe seaduse jõuga kinni.

Islandi valitsus tegi eile, rahvusvahelisel naistepäeval, teatavaks algatuse, mis on plaanis kuu aja jooksul seaduseelnõuks vormistada ja parlamenti saata, vahendas AP. Algatuse kohaselt on kavas sugupoolte vaheline palgalõhe ajada Islandil kinni aastaks 2022.

Plaani kohaselt peab iga üle 25 töötajat palgal hoidev tööandja tõendama, et maksab sugupooltele võrdset palka. See oleks esimene kord maailmas, kus riik sunnib erasektorit seaduse jõuga palku võrdsustama.

Niigi on Island maailmas pioneer võrdse palga maksmisel: maailma majandusfoorumi statistika kohaselt on palgaerinevused sama tööd tegevate naiste ja meeste vahel Islandil kõige väiksemad, järgnevad Soome ja Norra. Naised saavad saareriigis aga siiski sama töö eest keskmiselt 14-18% vähem palka kui mehed.

"Nüüd on õige aeg midagi radikaalset teha," ütles Islandi sotsiaal- ja võrdõiguslikkuse minister Thorsteinn Viglundsson AP-le. "Õigus võrdõiguslikkusele on inimõigus. Peame kindlustama, et naistel ja meestel on töökohtades võrdsed võimalused."