Island hakkab seaduse jõuga meeste ja naiste palku võrdsustama

Islandi parlament asus arutama seaduseelnõu, mille kohaselt hakatakse sama töö eest meestele ja naistele võrdset palka nõudma kõigilt üle 25 töötajaga ettevõtetelt avalikus ja erasektoris.

Islandi valitsus lubas tänavu rahvusvahelisel naistepäeval soolise palgalõhe saareriigis seaduse jõuga kinni ajada, ning on omalt poolt nüüd eesmärgi täitnud - eelnõu jõudis lääinud nädalal parlamenti. Nüüd peavad seadusandjad otsustama ning nende otsus on juba ette arvatav: nimelt on nii valitsuskoalitsioon kui ka opositsioon algatust pooldanud ja teiseks on pooled parlamendiliikmed naised.

Sotsiaal- ja võrdõiguslikkuse ministri Thorsteinn Viglundssoni sõnul paneks uus seadus üle 25 töötajaga firmad läbi tegema sertifitseerimist, mis tõestaks, et neis soolist palgalõhet pole. "Uus seadus peaks ajama kinni lõhe meeste ja naiste palkade vahel," ütles Viglundsson AFP-le.

"Sooline palgalõhe on kahjuks Islandi tööturgu iseloomustav fakt ning on aeg võtta kasutusele radikaalsed meetmed," ütles minister agentuurile. "Meil on piisavalt teadmisi ja ka protsess, kuidas see lõhe elimineerida."

Viglundsson möönis, et uus seadus paneb ettevõtetele uue koorma, kuid märkis, et samal ajal on sellest tõusev kasu märgatav.

Ettevõtteid, mis iga-aastast raporteerimiskohustust ei täida, kavatseb riik trahvima hakata.

Islandil on juba niigi väikseim sooline palgalõhe maailmas. Maailma majandusfoorumi raporti kohaselt oli Island palgavõrdsuselt mullu esimene Norra ees.