Island loobus olulisest kriisimeetmest

Islandi majandust tabas 2008. aastal panganduskriis. Et kapitali väljavoolu devalveeritud valuutaga maalt piirata kehtestati kapitali liikumisele piirangud. Pühapäeval teatas saareriik, et alates teisipäevast kaovad piirangud Islandi eraisikute, firmade ja pensionifondide jaoks, kes saavad täieliku ligipääsu üleilmsele kapitaliturule.

2008. aasta panganduskriis vapustas 340 000 elanikuga riiki ja tõi kaasa enam kui kuue aastakümne suurima majanduslanguse.

Peaminister Bjarni Benediktsson ütles, et see on viimane samm, mis on vajalik Islandi majanduse suhtes suurema kindlustunde saavutamiseks. Sammuga kaotati äridele valuutavahetuse piirangud.

„See muudab otseinvesteeringute tegemise lihtsamaks,“ ütles ta pressikonverentsil.

Islandi majandusel läheb praegu hästi. Turism on rekordtasemel. Majandus riskib isegi ülekuumenemisega, kirjutab Bloomberg.

Mullu kasvas Islandi majandus 7,2 protsenti. Majanduskasvu vedasid kodumajapidamiste kulutused ja investeeringud. Tööpuudus langes kolmele protsendile ja inflatsioon on kontrolli all. Aastaga on Islandi kroon tõusnud euro vastu umbes 18 protsenti. Valuutakauplejad armastavad Islandi kõrgeid intressitasemeid.

Valitsus loodab ettevõetud sammuga võtta Islandi kroonilt tugevnemisurvet maha.

„Ega me hästi ei tea, mis juhtub edaspidi,“ ütles peaminister. Kui pensionifondid on juba aastaid kasutanud neile tehtud erandeid kapitali liigutamiseks, siis eraisikud ei ole tormanud teiste piirangute kaotamise järel välismaale investeerima.

„Pigem on meil kapitali sissevoolu probleemid,“ ütles ta. „Arvestades paari kuu Islandi krooni tugevnemist, loodan ma, et pensionifondid on motiveeritumad suurendama välismaale investeeringuid.“

Keskpank võib 15. märtsil toimuval istungil alandada intressitaseme praeguselt viielt protsendilt 4,75 protsendile, prognoosis Arion Bank. Alates augustist on keskpank langetanud intressitaset kahel korral, et inflatsiooni taltumise tingimustes jahutada krooni tugevnemist.

Välismaalastele islandlastele tehtud kapitalikontrolli meetmed ei laiene. Välismaistelt Islandi varade omanikelt on keskpank valmis ostma 90 miljardi Islandi krooni ehk 834 miljoni dollari eest Islandi varasid kursiga 137,5 krooni euro eest. Välismaalaste käes on umbes 100 miljardi Islandi krooni eest Islandi varasid.

Reedel maksis euro 114,95 Islandi krooni. Välismaalaste käes olevaid kroone saab veel kaks nädalat müüa kursiga 137,5 krooni euro eest, teatas keskpank. Keskpank karmistas ka erireservinõudeid teatud osapooltele, et piirata kapitali Islandile voolu ja hoida Islandi krooni kurss kontrolli all.