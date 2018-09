Island on liiga kallis. Kohalik lennufirma toob osa ettevõtte tegevustest Eestisse

Islandi väljaandele andis intervjuu lennufirma juht Bogi Nils Bogason. Mees on tegelikult firma finantsjuht, aga ta asendab eelmisel esmaspäeval ametist lahkunud Björgólfur Jóhannssoni. Miks mees lahkus? Lennufirma aktsia elas äsja läbi languse, kui selgus, et reisijate arv on kehvem kui prognoositi. Täpsemalt oli resijatelt saadud käive 5-8% loodetust kehvem ehk firma sai 50-80 miljonit dollarit vähem käivet kui eeldati.

„Island on riigina kallim kui mitmed teised," ütles Bogi Nils. „Me oleme saanud nii suureks, et meil on mõttekas osa operatsioonidest viia mujale. Teised lennufirmad on teinud sama."

Bogi Nils tõi välja, et neil on Eestis tütarfirma olnud juba aastaid. Ta ütles, et seda on üles ehitatud ja sinna on järjest viidud teatud operatsioone. Sellega jätkatakse. Praegu käib Eestis raamatupidamine, kuid sinna viiakse ka muud tugiteenused, on loos kirjas.

Bogi Nils kinnitas aga, et pardapersonali ei palgata Eestist ega mujalt. Teenindama jäävad islandlased.

Mees lisas, et ettevõtte käive hakkab paranema, kuid sellised asjad võtavad aega.